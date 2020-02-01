Председатель комитета по соцполитике Тюменской облдумы назвала первоочередные задачи

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Реализация послания президента России и национальных проектов - первоочередные задачи комитета Тюменской областной думы по социальной политике. Об этом заявила председатель комитета Ольга Швецова, общаясь с журналистами в перерыве 38-го заседания регионального законодательного собрания 13 февраля.

"Сегодня депутаты утвердили меня в должности председателя думского комитета по социальной политике. Это очень ответственная работа. Я обещаю, что не подведу своих коллег. Комитет занимается широким кругом вопросов. В первую очередь, это реализация послания президента России и национальных проектов. В комитете сложилась хорошая, профессиональная команда, в которую входят представители "Единой России", КПРФ и ЛДПР. Я уверена, что они поддержат меня, и наш комитет будет работать эффективно и слаженно", - сказала Ольга Швецова.

Депутат от "Единой России" Ольга Швецова сменила на посту главы думского комитета по социальной политике Валерия Фалькова, который сложил депутатские полномочия после назначения на должность федерального министра науки и высшего образования, которое состоялось в январе 2020 года.

В связи с этим депутаты Тюменской областной думы удовлетворили заявление Валерия Фалькова о досрочном прекращении его депутатских полномочий. Кроме того, Валерий Фальков был освобожден от должности председателя думского комитета по социальной политике и исключен из состава комитета.

Евгений Бабенко