Лыжные гонки откроют спартакиаду органов местного самоуправления в Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Открытие XXII спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тюмени состоится на базе Центра зимних видов спорта ТюмГУ 15 февраля. Торжественная церемония соберет участников соревнований и болельщиков в 9 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Чтобы выполнить норматив, участникам предстоит преодолеть дистанцию в 2, 3 или 5 км свободным стилем. Борьбу за медали соревнований будут вести две группы. В первую войдут представители отраслевых и территориальных органов администрации города, во вторую - представители муниципальных учреждений.

Команду-победителя определят по наибольшей сумме очков, набранных пятью участниками команды.