  • 14 февраля 202014.02.2020пятница
  • USD63,6016
    EUR69,1795
  • В Тюмени -8..-10 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Лыжные гонки откроют спартакиаду органов местного самоуправления в Тюмени

Спорт, 14:43 14 февраля 2020

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Открытие XXII спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тюмени состоится на базе Центра зимних видов спорта ТюмГУ 15 февраля. Торжественная церемония соберет участников соревнований и болельщиков в 9 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Чтобы выполнить норматив, участникам предстоит преодолеть дистанцию в 2, 3 или 5 км свободным стилем. Борьбу за медали соревнований будут вести две группы. В первую войдут представители отраслевых и территориальных органов администрации города, во вторую - представители муниципальных учреждений.

Команду-победителя определят по наибольшей сумме очков, набранных пятью участниками команды.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лыжные гонки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:43 14.02.2020Лыжные гонки откроют спартакиаду органов местного самоуправления в Тюмени
13:37 14.02.2020Тюменские студенты поборются за звание лучших дзюдоистов
08:51 14.02.2020Дворовая спартакиада объединит соседей в команды
08:24 14.02.2020Зимний фестиваль ГТО для подростков стартует в Тюмени