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14 февраля в Тюмени переменная облачность, небольшой снег

Общество, 07:30 14 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минус 9 - минус 10 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 14 февраля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают переменную облачность и небольшой снег.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, порывы - до 10 метров в секунду. К вечеру направление изменится на юго-западное.

Атмосферное давление 755-759 мм. рт. ст.

Заход солнца в 17 часов 34 минуты. Долгота дня 9 часов 24 минуты.

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