14 февраля в Тюмени переменная облачность, небольшой снег
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Минус 9 - минус 10 градусов Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 14 февраля, прогнозирует сервис Gismeteo.
Синоптики обещают переменную облачность и небольшой снег.
Южный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду, порывы - до 10 метров в секунду. К вечеру направление изменится на юго-западное.
Атмосферное давление 755-759 мм. рт. ст.
Заход солнца в 17 часов 34 минуты. Долгота дня 9 часов 24 минуты.