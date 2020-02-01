Тюменскую активную молодежь ждут на проекте "ПолитСтартап"

| Фото: пресс-службы Тюменского регионального отделения ВПП«Единая Россиия» | Фото: пресс-службы Тюменского регионального отделения ВПП«Единая Россиия»

Новый сезон проекта партии "Единая Россия" "ПолитСтартап" начался в Тюмени, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

К участию приглашают молодежь от 18 до 35 лет, начинающую свой путь в политике. Регистрация открыта на официальном сайте, с 18 февраля начнутся очные образовательные мероприятия с региональными наставниками и спикерами.

В Тюменской области проект пройдет в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, а также в Уватском и Тюменском районах.

Секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов напомнил, что 13 сентября состоится Единый день голосования. Кандидаты в депутаты будут претендовать на 2 тыс. 327 мандатов. "ПолитСтартап" - это целый комплекс мероприятий, призванных помочь молодым людям достойно подготовиться к предварительному голосованию, приобрести новые знания.

"В прошлом году Ялуторовск стал пилотной площадкой, где впервые был реализован кадровый проект "ПолитСтартап" на уровне местного самоуправления. 45 процентов участников предварительного голосования в Ялуторовске – это молодые ребята до 35 лет. Проект признан успешным, а потому получил продолжение", - отметил Андрей Артюхов.

Руководитель регионального исполнительного комитета партии Ольга Швецова сообщила, что обучение будет проводиться в двух форматах: он- и оффлайн. В первом случае предполагаются видеоуроки, во втором – очные встречи, на которых ребята смогут пообщаться с наставниками. Кроме того, раз в две недели будут проходить коуч-сессии. Участники "ПолитСтартапа" в территориях будут учиться работать в команде, отвечать на острые вопросы, и итогом их работы должен стать какой-либо проект.

В этом году помимо "кандидата" и "политтехнолога" участники смогут попробовать себя и в новой специализации — "политический автор". Это даст возможность молодым авторам пройти обучение, отточить навыки написания политических текстов, а также познакомиться с ведущими политиками и политконсультантами.