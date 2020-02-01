В Ишимской школе открыли шахматный класс

| Фото: пресс-службы администрации Ишима | Фото: пресс-службы администрации Ишима

Ученики ишимской школы № 8 смогут заниматься шахматным спортом в специальном классе, который открыл чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Сейчас шахматные клубы есть во всех 11 школах Ишима, сообщает пресс-служба администрации города.

В торжественной церемонии приняли участие глава города Федор Шишкин, депутат Тюменской областной думы, координатор партийного проекта "Единой России" "Шахматы в школы и детские сады" Фуат Сайфитдинов и президент областной шахматной федерации Геннадий Шантуров.

Они подарили школе шахматный инвентарь и сертификат на приобретение дополнительного шахматного оборудования. Такие же подарки вручили школам № 3, 7 и 31.

"Когда мы начали реализовывать проект "Шахматы в школы и детские сады", открывать клубы, встречаться с ветеранами, мы не думали, что достигнем таких результатов. Партийный проект стал успешным, а сейчас и вовсе выходит на новый уровень. Количество людей, увлекающихся шахматами, значительно увеличилось. Особо радует, что игра популярна в многодетных семьях", - рассказал Фуат Сайфитдинов.

Анатолий Карпов заверил школьников, что каждый может стать великим шахматистом. Он добавил, что игра в шахматы развивает творческое мышление, память, способность отвечать за собственные поступки, логику и воображение. Шахматы сближают людей разных поколений и разных убеждений.