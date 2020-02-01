Тюменские волонтеры прошли обучение в школе зоопросветителей

| Фото: группа "Зооволонтеры ТюмГУ" ВКонтакте | Фото: группа "Зооволонтеры ТюмГУ" ВКонтакте

Десять студентов тюменских вузов прошли бесплатное обучение в "Школе зоопросветителя" ТюмГУ. Среди них представители Тюменского госуниверситета, Тюменского индустриального университета и Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Образовательная программа стала заключительным этапом подготовки к урокам зоограмотности, которые волонтеры проведут в школах Тюмени в 2020 году.

По словам руководителя тюменской молодежной организации "Ладонь и лапа" Владислава Сиюткина, опытные зооволонтеры и педагоги научили студентов основам взаимодействия с учениками, рассказали о том, как говорить на одном языке с аудиторией, которая не знакома с темами, касающимися животных.

"Зооволонтеры и педагоги поделились навыками и знаниями, которые пригодятся будущим зоопросветителям во время похода в школу. В частности, рассказали о деятельности зооволонтеров ТюмГУ, обсудили проблему бездомных животных и пути ее решения, поговорили о том, как лучше преподносить материал школьникам, как выходить из различных неловких ситуаций во время уроков. Также зоопросветители разработали собственные планы уроков, которые мы прокомментировали и доработали вместе", - рассказал Владислав Сиюткин.

В марте волонтеры, прошедшие обучение, отправятся в школы областного центра, чтобы провести уроки зоограмотности для учеников 6-8 классов. Договоренность об этом уже достигнута со школой №40. Обучающее мероприятие по зоограмотности пройдет в несколько этапов.

"Сначала мы сделаем введение в тему, это будет не лекционный формат, а вовлекающее интересное интерактивное занятие. На втором этапе проведем лекции от экспертов – ветеринаров, сотрудников кинологических служб, работников приютов. Третьим этапом станет игра "Что? Где? Когда?", куда пригласят ребят, их родителей и преподавателей", - уточнил Владислав Сиюткин.

Он также добавил, что к проекту могут присоединиться и другие образовательные учреждения города.

Любовь Голышева