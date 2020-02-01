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Более ста дзюдоистов представят Тюменскую область на первенстве Урала в Екатеринбурге

Спорт, 13:53 19 февраля 2020

центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Более 100 спортсменов, прошедших отбор на первенстве Тюменской области, поборются за медали в 18 весовых категориях на первенстве Урала в Екатеринбурге 21 и 22 февраля, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Екатеринбург второй год подряд соберет младших юношей и девушек до 15 лет на первенстве Уральского федерального округа по дзюдо. Ожидается участие более 400 юных спортсменов 2006-2007 года рождения из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, Югры и Ямала.

Сборную Тюменской области представят воспитанники клубов и школ дзюдо Тобольска, Ишима, Тюмени, Бердюжского, Нижнетавдинского, Сладковского и Ишимского районов.

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