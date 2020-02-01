Конкурс красоты на льду впервые пройдет в Тюмени

| Фото: Главкаток | Фото: Главкаток

В Тюмени выберут самую красивую девушку на необычном конкурсе красоты, который пройдет на льду. Победительница получит титул "Мисс каток-2020" и сертификат номиналом 25 тыс. рублей на участие в бьюти-проекте, сообщает пресс-служба Главкатка.

Конкурс приурочен к Международному женскому дню и пройдет в три этапа. Первый стартует 23 февраля на катке "Звездный полюс". Там же пройдет второй этап 1 марта. Финал соревнований состоится 8 марта на Главкатке.

Помимо главной "ледяной мисс", организаторы праздника объявят победительниц в номинациях: "Вице-мисс каток-2020", "Самая спортивная мисс каток", "Самая оригинальная", "Приз зрительских симпатий", "Самая горячая поддержка". Все участницы получат подарки, сертификаты и яркие фотографии.

Также для претенденток на титулы самой красивой, умной и грациозной организаторы подготовили по три бесплатных билета на вход для болельщиков, чтобы ни одна дама не осталась без поддержки.

Организаторы обещают публике на финале незабываемое шоу. В программе вечера дефиле прекрасных дам на коньках, фигурное катание профессионалов, лазерное шоу и другие сюрпризы.

Принять участие в конкурсе могут девушки от 18 лет. Для этого нужно зарегистрироваться в любой социальной сети Главкатка или "Звездного полюса" до 22 февраля.