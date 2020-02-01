Комфортную городскую среду формируют в Ишиме

| Фото: ishim.admtyumen.ru | Фото: ishim.admtyumen.ru

Глава Ишима Федор Шишкин провел рабочее совещание по вопросам реализации национальных проектов на территории города.

В рамках "Формирования комфортной городской среды" в 2020 году в Ишиме начнется комплексное благоустройство бульвара Белоусова. По проекту "Культурная среда" проходит строительство Дворца культуры, а также создание первой в регионе модельной библиотеки.

Еще одно технологичное новшество привнесет проект "Цифровая культура": в Ишимском музейном комплексе имени Петра Ершова появятся 75 мультимедийных гидов. С их помощью посетители музея смогут получать информации об экспонатах с использованием технологии дополненной реальности, сообщает "Тюменская область сегодня".