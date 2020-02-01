В Тюмени продолжается строительство школ

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Строительство школ продолжается в поселке Казарово, в районе ЖК "Звездный городок" и Европейском микрорайоне, а также в районе улиц Зелинского-Менделеева, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

На объекте "Школа на 1200 учебных мест в районе улиц Николая Зелинского и Дмитрия Менделеева" завершены работы по устройству наружных сетей, теплотрассы, водопровода, выполнено погружение свай, готов фундамент здания, цокольный и первый этажи. Прокладываются инженерные сети в цокольном этаже здания. Высокими темпами строится и школа в мкр "Европейский" - выполняется кирпичная кладка второго и третьего этажей, в летний сезон строители планируют заняться внутренней отделкой помещений.

Контракты на строительство этих школ были заключены в сентябре 2019 года, срок строительства - 22 месяца, ввод обеих школ запланирован в 2021 году.