  • 23 февраля 202023.02.2020воскресенье
  • USD64,3008
    EUR69,4191
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер южный

В Тюмени продолжается строительство школ

Общество, 15:39 23 февраля 2020

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Строительство школ продолжается в поселке Казарово, в районе ЖК "Звездный городок" и Европейском микрорайоне, а также в районе улиц Зелинского-Менделеева, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

На объекте "Школа на 1200 учебных мест в районе улиц Николая Зелинского и Дмитрия Менделеева" завершены работы по устройству наружных сетей, теплотрассы, водопровода, выполнено погружение свай, готов фундамент здания, цокольный и первый этажи. Прокладываются инженерные сети в цокольном этаже здания. Высокими темпами строится и школа в мкр "Европейский" - выполняется кирпичная кладка второго и третьего этажей, в летний сезон строители планируют заняться внутренней отделкой помещений.

Контракты на строительство этих школ были заключены в сентябре 2019 года, срок строительства - 22 месяца, ввод обеих школ запланирован в 2021 году.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:39 23.02.2020В Тюмени продолжается строительство школ
15:01 23.02.2020Итоги конкурса профмастерства "Педагогический калейдоскоп-2020" подводят в Тюменском районе
14:59 23.02.2020Комфортную городскую среду формируют в Ишиме
14:56 23.02.2020Руслан Кухарук: #СпецоперацияЛед демонстрирует возможности силовых структур