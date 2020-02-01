Снегопады и потепление ожидаются в Тюмени к концу февраля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Потепление до плюс 4 градусов и снегопады ожидаются в Тюмени к концу недели.

По данным центра Фобос, если начало недели будет прохладным, то уже во второй половине периода пойдет снег, который местами будет переходить в дожди и потеплеет. Синоптики также прогнозируют возможные гололедные явления.

В Тюмени 25 и 26 февраля ожидается до минус 2 градусов днем, ночью – до минус 8. В отдельные часы возможны осадки.

27 февраля начнется повышение температуры воздуха. Столбики термометров в этот день поднимутся до плюс 1 градуса, пойдет снег, ночью ожидается до минус 3.

28 и 29 февраля дневная температура воздуха составит плюс 2 градуса, ночью столбики термометров будут опускаться до минус 7. Осадки в эти дни маловероятны.

Любовь Голышева