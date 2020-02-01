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Об изменениях в законодательстве узнают бизнесмены на публичных обсуждениях Роспотребнадзора

Общество, 08:27 26 февраля 2020

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Публичные обсуждения обзора правоприменительной практики Управления Роспотребнадзора по Тюменской области по итогам 2019 года пройдут в Тюмени 27 февраля. Начнется мероприятие в 14 часов по адресу ул. Советская, 61 (2 этаж, зал заседаний), сообщает ведомство.

Участниками обсуждений станут представители бизнес-сообщества, юридические лица и индивидуальные предприниматели. На мероприятии планируется рассмотреть типовые и массовые нарушения обязательных требований, выявленные в ходе проведения федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере защиты прав потребителей. Участникам заседания дадут рекомендации по их устранению. Специалисты управления расскажут об организации санитарно-защитных зон и проведут обзор изменений в законодательстве.

Предварительная регистрация для участия в публичных обсуждениях обязательна. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Программа слушаний здесь.

Контактные данные для регистрации: адрес электронной почты - ooiod@rpn72.ru, телефоны: 69-67-86, 20-04-60.

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# публичные обсуждения , Управление Роспотребнадзора

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