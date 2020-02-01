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Тюменцам расскажут о "холодной Африке" в "Городе молодых"

Общество, 17:20 25 февраля 2020

"Город молодых |центр Дзержинец| Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Город молодых |центр Дзержинец| Тюмень" во ВКонтакте

Встреча "Марокко: холодная Африка. Часть 2" пройдет в молодежном пространстве "Город молодых" (ул. Механическая, 31/1) в Тюмени 26 февраля с 19 до 21 часа, сообщают организаторы.

"Где найти снег в Африке? За какую ногу привязывать верблюда? Почему нет смысла ехать в Сахару? Пахнет ли морской еж? Как лечить африканскую простуду? Козы и гель для душа: какая связь? Стоит или не стоит пить мятный чай? На эти и другие вопросы ответит биолог и путешественник Игорь Кузьмин", — анонсируют встречу организаторы.

Исследователь поделится с гостями впечатлениями от недавней поездки.

Мероприятие пройдет в рамках цикла встреч "Клуба путешественников" тюменского отделения Русского географического общества.

Вход свободный.

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# путешествие , Русское географическое общество , туризм

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