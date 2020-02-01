Шестнадцать медалей привезли тюменские дзюдоисты из Екатеринбурга

16 медалей завоевали юные дзюдоисты Тюменской области на первенстве Урала. Поединки среди младших юношей и девушек до 15 лет прошли прошли в Екатеринбурге 21 и 22 февраля, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Состязались в 17 весовых категориях около 500 спортсменов из Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, ХМАО и ЯНАО.

В личных состязаниях золотые медали завоевали Ярослав Краснояров, Сергей Заречук, Мария Ахмирова, Полина Вакушина и Екатерина Мохирева.

Серебряные награды получили Темирлан Шахнавазов, Вячеслав Башкирцев, Александра Мосолова и София Здоровых.

Бронзовыми призерами стали Сергей Кармацких, Олег Ротарь, Петр Зальнов, Камила Игасанова, Дарья Стародумова, Агния Шитикова и Анна Болсун.

По сумме личных результатов среди субъектов завоеванные медали обеспечили нашим девушкам второе место, а ребятам – третье. Второй день соревнований украсила командная борьба в формате "стенка на стенку". Юноши Тюменской области заняли второе место, девушки – третье.