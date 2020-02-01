Новые идеи благоустройства улицы Ленина предложили архитекторы ТИУ

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Центром притяжения гостей и жителей города должна стать ул. Ленина в Тюмени. Здесь будут расположены места отдыха и уютные кафе, соседствующие с архитектурными зданиями и сооружениями. Концепция благоустройства и преображения утверждена, ее разработали в проектном бюро Института архитектуры и дизайна ТИУ, сообщает пресс-служба вуза.

Архитекторы опорного университета предложили идею реконструкции еще одного участка центральной улицы Ленина, который расположен между ул. Семакова, ул. Кирова и ул. Урицкого. Ранее здесь находился дом, построенный с нарушением градостроительных норм. После его сноса городская администрация решила благоустроить пространство. Концепция была озвучена на общественных слушаниях и вызвала бурную дискуссию у горожан.

"Главный принцип, которым мы пытались воспользоваться, — разделить жилое и общественное пространство. Делать это нужно обязательно, и наше архитектурное решение – это искусственный рельеф. Природа вписывается везде, здесь можно расположить газоны, клумбы, горки, площадки для отдыха, тем самым появляется возможность спрятать какие-то общественные объекты или сооружения необходимой инфраструктуры", — рассказал один из авторов проекта, доцент кафедры Дизайна архитектурной среды Денис Бугаев.

По словам архитектора, современные технологические инновации позволяют находить интересные решения, например, чтобы возвести холм, не нужно насыпать землю. Чтобы создать искусственный рельеф, можно просто возвести конструкции. Исторический облик сохранится, новая архитектура не будет вступать в конфликт с существующими памятниками архитектуры, это решение удачно впишется в общую концепцию архитектурного образа.

При реализации проекта на ул. Ленина появятся открытые пространства для отдыха, проезжая часть будет отделена от дворовой территории домов по близлежащим улицам. На холме расположат скамейки и высадят деревья. Жители города предлагают холм не сооружать, а просто разбить сквер или восстановить существовавшие в этом месте исторические здания, например, здание первой в Тюмени электростанции – объекта конца XIX века.

Денис Бугаев согласен, что концепцию можно еще доработать. В любом случае при реконструкции участка будут учтены мнения горожан. Обсуждение пройдет на общественных слушаниях.