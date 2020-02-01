  • 28 февраля 202028.02.2020пятница
  • USD65,6097
    EUR71,6458
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер южный

Развлекательные и творческие конкурсы подготовили для ялуторовчан в краеведческом музее

Общество, 09:41 28 февраля 2020

Ялуторовский музейный комплекс | Фото: Ялуторовский музейный комплекс

На конкурсно-игровую программу "Весенняя палитра" приглашают юных ялуторовчан в краеведческий музей (ул. Революции, 75) с 3 по 8 марта, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

На мероприятии в честь традиционного женского весеннего праздника участники узнают об известных женщинах России и Ялуторовска, которые своей созидательной деятельностью делали мир лучше и вписали свои имена в летопись края и страны.

Ребята поучаствуют в развлекательных и творческих конкурсах и создадут небольшие подарки для любимых мам. Возрастная категория 6+

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# 8 марта , конкурсы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:04 28.02.2020В Тюмени начал работу Всероссийский форум развития малых городов и исторических поселений
09:52 28.02.2020В украинской "Салями по-итальянски" обнаружен вирус африканской чумы свиней
09:41 28.02.2020Развлекательные и творческие конкурсы подготовили для ялуторовчан в краеведческом музее
09:30 28.02.2020Запсибкомбанк предлагает ипотеку на загородную недвижимость по новой программе