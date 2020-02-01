Развлекательные и творческие конкурсы подготовили для ялуторовчан в краеведческом музее

| Фото: Ялуторовский музейный комплекс | Фото: Ялуторовский музейный комплекс

На конкурсно-игровую программу "Весенняя палитра" приглашают юных ялуторовчан в краеведческий музей (ул. Революции, 75) с 3 по 8 марта, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

На мероприятии в честь традиционного женского весеннего праздника участники узнают об известных женщинах России и Ялуторовска, которые своей созидательной деятельностью делали мир лучше и вписали свои имена в летопись края и страны.

Ребята поучаствуют в развлекательных и творческих конкурсах и создадут небольшие подарки для любимых мам. Возрастная категория 6+