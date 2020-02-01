Компания "Роснефть" добыла на Эргинском кластере месторождений пять миллионов тонн нефти

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С начала разработки месторождений Эргинского кластера, которая началась в 2017 году, компания "Роснефть" добыла пять миллионов тонн нефти. Опережающий рост добычи на проекте обеспечен в течение 2019 года, за это время суточный объем извлекаемого сырья увеличился на 20%, превысив 8 тысяч тонн в сутки.

Эргинский кластер является одним из приоритетных проектов "Роснефти". Новый центр нефтегазодобычи создан в Югре – ключевом для компании регионе, где расположены крупные активы. В частности, это "РН-Юганскнефтегаз", "Самотлорнефтегаз", "Варьеганефтегаз", "Няганьнефтегаз".

В кластер входят Эргинский лицензионный участок (часть Приобского месторождения), Западно-Эргинское, Кондинское, Чапровское, Ендырское месторождения, а также Иртышское месторождение, открытое в 2018 году. Общая площадь лицензионных участков кластера составляет больше 5 тыс. квадратных километров, а суммарные запасы кластера оцениваются в 299 млн тонн нефти.

Ускоренный ввод в разработку новых запасов стал возможен благодаря современным подходам к организации производства на всех этапах. Сейчас на месторождениях Эргинского кластера разрабатываются четыре продуктивных пласта, в которых сосредоточен основной объем запасов нефти. Чтобы обеспечить эффективную добычу трудноизвлекаемых запасов, на проекте используются новейшие технологии, уже доказавшие свою эффективность – например, управляемое в режиме реального времени горизонтальное бурение. Чтобы увеличить притоки нефти, успешно применяется технология многотоннажного гидроразрыва пласта (ГРП).

На месторождении построены объекты инфраструктуры. В их числе дожимная насосная станция, нефтепровод до центрального пункта сбора Кондинского месторождения, протяженность которого составляет 48 километров. В производственной деятельности используется оборудование российского производства. В общей сложности на кластере пробурено 274 добывающих скважины, а общая проходка с начала разработки месторождений превысила 1,8 млн метров.

Электроэнергией производственную инфраструктуру обеспечивает электростанция суммарной мощностью 18 МВт. Попутный нефтяной газ используется на собственные нужды и на выработку электроэнергии с помощью газотурбинной электростанции.

Идея развития кластеров соответствует международному опыту, отмечает исполнительный директор ООО "Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора" доцент кафедры международной коммерции ВШКУ РАНХ и ГС при Президенте РФ Тамара Сафонова.

"При реализации новых проектов, особенно в малоосвоенной зоне, формирование инфраструктуры, строительство трубопроводных мощностей и перевалочных терминалов является дополнительной финансовой и социально значимой нагрузкой. Кластерный подход позволяет оптимизировать инвестиции и объединить затраты по нескольким проектам освоения месторождений с формированием единой трубопроводной инфраструктуры и пункта подготовки и отгрузки продукции", – пояснила она.

Освоение месторождений Эргинского кластера способствует созданию новых квалифицированных рабочих мест и социально-экономическому развитию региона. Стоит отметить, что "Роснефть" стала первой компанией, применившей кластерный метод в разработке месторождений. Ранее был получен большой опыт благодаря созданию Ванкорского кластера, и это позволило добиться значительного синергетического эффекта при освоении месторождений. Успешный опыт применен и при разработке Эргинского кластера.

"В рыночных условиях при освоении природных богатств слабо освоенных территорий на севере и востоке России рассчитывать на создание новых территориально-производственных комплексов, аналогичных тем, что создавались для освоения Западной Сибири в советское время, не приходится. Новый виток научно-технического развития подразумевает повсеместное внедрение "умных" систем, способных функционировать автономно и самостоятельно принимать решения на основе анализа больших данных. А на горизонте — дальнейшая цифровизация отрасли, "интеллектуальные месторождения" с "умными скважинами", где присутствие человека в основное время работы вообще не предусмотрено. В таких условиях ставка делается на формирование так называемых "конкурентных кластеров". Подобные кластеры, в отличие от территориальных, охватывают огромные пространства со слабо развитой инфраструктурой и существенным удалением территорий освоения от крупных промышленных центров со значительным населением", – прокомментировал доктор экономических наук, главный научный сотрудник, заведующий Аналитическим центром энергетической политики и безопасности Института проблем нефти и газа РАН, заместитель генерального директора Института энергетической стратегии Алексей Мастепанов.