Новые тротуары обустроят в Восточном округе Тюмени в 2020 году

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Новые тротуары обустроят в Восточном округе Тюмени в 2020 году. Работы должны завершиться к сентябрю, сообщает городская администрация.

Новый тротуар на ул. Вербовой обеспечит пешеходную доступность школы № 72 и Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса. Его протяженность составит 334 м. Работы будут включать в себя комплексное благоустройство прилегающей территории. Так, рядом с новым тротуаром появится парковка на 29 машиномест, газон площадью 1 тыс. 210 кв. м, а также 343 зеленых насаждения.

Новый тротуар протяженностью 175 м проложат и на четной стороне по ул. Янтарной. Он обеспечит пешеходную доступность ко второму корпусу школы № 65 (по ул. Бориса Житкова, 1). Работы здесь были начаты еще в 2019 году, в 2020 году они продолжатся.

В районе дома №168 по ул. Широтной планируется обустроить новый пешеходный переход через магистральные тепловые сети. Старый переход был покрыт поликарбонатом, однако жители района высказались за открытый переход. Действующая конструкция будет полностью разобрана. Для удобства маломобильных групп населения здесь появится пандус. Его общая длина составит 60 м, ширина – 1 м.

В настоящее время проводятся мероприятия по заключению муниципальных контрактов на проведение работ. Новые тротуары в Восточном округе должны появиться до 1 сентября.