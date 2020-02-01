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Некоторые участники акции Романова отказываются от медицинской консультации

Общество, 20:19 27 февраля 2020

Фото: limonos.ru

Медики городской поликлиники №5 продолжают ежедневные осмотры и измерение показателей организма участников акции, организованной Андреем Романовым. 27 февраля двое участников акции обследованы, проведено измерение сахара и давления. Отмечено, что не соблюдается назначение кардиолога и оказана неотложная помощь по поводу повышения артериального давления. От предложенной госпитализации пациент отказался.

Еще двое участников отказались от осмотра – один участник полностью, в связи с чем был оформлен отказ, второму участнику проведено измерение давления.

В целом медики отмечают, что состояний или показателей организма непосредственно угрожающих жизни не выявлено.

Все осмотры проводятся в ходе плановой работы врачей, которая предусматривает осмотры на дому. Режим работы врачей на приеме в поликлинике не менялся.

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