Житель Уватского района лишился пятидесяти тысяч рублей при покупке квадроцикла

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 50 тыс. рублей лишился 35-летний житель п. Муген, решивший через Интернет купить квадроцикл, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Мужчина через популярный мессенджер в группе автомобилистов разместил сообщение с просьбой содействия в приобретении детского квадроцикла. На сообщение откликнулся один из участников сообщества. Определившись с моделью и суммой, неизвестный предоставил реквизиты счета для перечисления денег. После получения суммы злоумышленник перестал выходить на связь.

Другой случай мошенничества произошел в п. Демьянка. В одной из социальных сетей мужчине поступило сообщение от друга с просьбой одолжить 12 тыс. рублей. У молодого человека не нашлось всей суммы и он предложил 3 тыс. рублей. После перевода денежных средств на указанный счет электронного кошелька, страница пользователя была удалена.

По данным фактам возбуждено два уголовных дела. Полиция устанавливает личности злоумышленников.