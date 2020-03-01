В Ялуторовске перевернули гигантский блин

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С четырнадцатой попытки жителям Ялуторовска с первого раза удалось перевернуть и качественно испечь трехметровый блин с одним небольшим разрывом. На приготовление ушло около часа. До этого блин безнадежно рвался и его готовили по частям.

Попытки испечь традиционное масленичное блюдо начались в Ялуторовске в 2007 году. Тогда его пробовали перевернуть шестью большими лопатами. Через несколько лет от лопат перешли к огромной скалке, но блин продолжал рваться, очевидно, нужен был и специальный состав такого огромного блина.

В 2019 году ялуторовский блин так же порвался, но тем не менее, был зафиксирован рекорд и блин вошел в "Книгу рекордов России".

Вот рецепт счастливого ялуторовского трехметрового гиганта на Масленицу 1 марта: 90 яиц, два литра подсолнечного масла, 2 кг муки, два литра воды, дрожжи, соль, сахар.

Александр Лабыкин