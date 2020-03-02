Птичка ВиПиН стала символом Всероссийской переписи населения

| Фото: strana2020.ru | Фото: strana2020.ru

Птичку с именем ВиПиН (Всероссийская перепись населения) жюри выбрало победителем конкурса талисманов из 900 вариантов, которые передали жители 74 региона. Автор символа - архитектор, иллюстратор из Самары ov_maxim, сообщает управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

Благодаря выбору россиян ВиПиН попал в шорт-лист финалистов конкурса. Окончательное решение в пользу этой работы приняли члены жюри конкурса, в состав которого вошли представители Росстата, ИД "Комсомольская правда", Высшей школы экономики и специалисты в области создания визуальных решений.

"Мы отметили тот факт, что среди абсолютного большинства работ лидировали изображения пернатых: совы, голуби, воробьи и даже жар-птица. Птица — символ легкости, скорости и устремленности в будущее. Уверены, что шустрая птичка ВиПиН наиболее точно отражает новый подход к проведению переписи населения и станет логическим продолжением фирменного стиля ВПН-2020", — отметил председатель жюри конкурса, заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Медиаофис ВПН-2020 дополнительно отметил 10 работ из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Свердловской и Пензенской областей и Республики Татарстан. Часть из них развивают символику Всероссийской переписи населения, другие отражают поддержку проекта волонтерами и инновационный цифровой характер переписи. Симпатии заслужили лидер пользовательского голосования Тигр Ярослав и экспрессивная работа "Конек-огонек".

Победителя конкурса ждут приз в размере 60 тыс. рублей. Авторы всех вошедших в шорт-лист 77 работ получат именные сертификаты финалистов конкурса талисмана ВПН-2020, а создателей персонажей, отмеченных медиаофисом, ждут памятные подарки.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале "Госуслуги". При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).