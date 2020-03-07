Тюменцев приглашают на конкурс творческих работ Росстандарта

| Фото: www.gost.ru | Фото: www.gost.ru

Принять участие в конкурсе Росстандарта на лучший социальный плакат и видеоролик по теме борьбы с мошенниками в сфере поверки счетчиков воды могут жители региона. Работы принимаются до 3 мая 2020 года. Выставка всех работ, а также награждение победителей пройдет на форуме МетролЭкспо-2020 20-22 мая в КрокусЭкспо, сообщает Росстандарт.

Конкурс проводится в двух номинациях: "Лучший социальный плакат" и "Лучший социальный видеоролик". Участником может стать один автор, целый коллектив или организация. Без ограничений по возрасту. Допускается участие сразу нескольких работ от одного заявителя.

Работы в обеих номинациях должны соответствовать тематике - борьбе с мошенничеством в области поверки счетчиков. Работа не должна носить рекламный характер или оскорблять других лиц. Требования к работам и положение о конкурсе здесь.

До 3 мая 2020 года включительно необходимо отправить свою работу на электронную почту open@gost.ru с темой письма "РСТ счетчики". Участнику конкурса также нужно разместить свою работу в социальных сетях Facebook и/или Instagram с хештегами #измерениядляжизни и #РСТсчетчики.