Тюменских школьников и студентов ждут на олимпиаде по рисунку

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Школьников и студентов Тюменской области приглашают принять участие в олимпиаде по рисунку в ТюмГУ 21 марта, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Олимпиада пройдет по четырем номинациям в зависимости от возраста и места обучения учащихся. Учащимся 8-11 классов предложат нарисовать гипсовую голову, студентам – голову натурщика. Справится с заданием необходимо будет за четыре академических часа. Работы будут оценивать в соответствии с программными требованиями художественного образования. В составе жюри – члены союза художников России Игорь Щетинин, Константин Шохов, Григорий Демин и Сергей Мокроусов. Председатель жюри - Народный художник России Александр Новик.

Для участия в творческом состязании необходимо направить заявку на адрес: e.i.sheshukova@utmn.ru до 19 марта. Участникам олимпиады, занявшим призовые места, добавляется баллы к творческому конкурсу при поступлении на направление подготовки "Педагогическое образование".

Олимпиада пройдет в Институте психологии и педагогики ТюмГУ. Подведение итогов и награждение состоится 28 марта.