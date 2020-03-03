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Самолет-лаборатория проверяет работу оборудования в тобольском аэропорту

Общество, 17:13 03 марта 2020

Тобольские предприятия СИБУРа в Инстаграм | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа в Инстаграм

Укомплектованный измерительной техникой специальный самолет-лаборатория проверяет аэронавигационное оборудование в пассажирском аэропорту Тобольска. В течение недели он будет кружить над аэропортом, заходя на посадку и вновь набирая высоту, сообщает СИБУР.

Такие проверки – обязательное условие при строительстве любого аэропорта. Они необходимы, чтобы удостовериться, что наземное оборудование работает как положено. Приземляться на взлетно-посадочной полосе самолет не будет, так называемые тестовые посадки – следующий этап испытаний.

Напомним, что строительство аэропорта началось в апреле 2019 года. Пассажирский аэропорт Тобольска сможет принимать суда по первой категории метеоминимума, утвержденной Международной организацией гражданской авиации (ИКАО). Для этого в аэропорту установлена светосигнальная система, система посадки, которая включает в себя курсовой и глиссадный маяк с дальномером, которые будут указывать пилотам оптимальный направление захода на посадку и расстояние до полосы, чтобы самолет мог приземлиться даже при неблагоприятных погодных условиях.

На 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы аэропорта и строительство аэровокзала. Первые регулярные рейсы откроются в 2021 году после получения необходимых разрешений.

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# аэропорт , самолет , Тобольск

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