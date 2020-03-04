Экскурсионная тренировка 55+ пройдет 17 марта

| Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение"

Тюменцы серебряного возраста создали коллаборацию двух самых популярных проектов ― "Бабушкин workout" и "ГидыTMN 55+". Очередная "экскурсионная тренировка" начнется 17 марта в 12 часов, сообщает Благотворительный фонд "Старшее поколение".

"В арсенале спортинструкторов и экскурсоводов-волонтеров 55+ есть уникальные "Спортивные экскурсии", во время которых посещение достопримечательностей города проходит не только в обычном пешем формате. Участники изучают областную столицу, катаясь на велосипедах, самокатах, лыжах и так далее. Такие активные прогулки ― отличная разминка не только для тела, но и для ума", - рассказали организаторы.

Вооружившись палками для скандинавской ходьбы все желающие смогут отправиться на дачу купцов Колокольниковых, которая известна многим тюменцам как пансионат им. Оловянникова и находится в районе современного экопарка "Затюменский".

"Скандинавская ходьба ― одна из самых полезных физических нагрузок для представителей всех возрастов. Она "прокачивает" мышцы и, что очень важно, разгоняет метаболизм, улучшает кровообращение и кислородный обмен. А экскурсии ― это возможность посещать необычные места, узнавать что-то новое, развиваться и заново открывать для себя любимый город", ― говорят эксперты и координаторы проектов.

￼Добровольцы 55+ с радостью разрабатывают увлекательные маршруты. Оставить заявку на участие в экскурсиях могут все желающие тюменцы, обратившись по телефонам: 8 (3452) 51-77-05 или 8 (3452) 30-39-59.