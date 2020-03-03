Конкурс "Аккомпанируя весне" пройдет в Детской школе искусств "Этюд"

| Фото: Детской школы искусств «Этюд» | Фото: Детской школы искусств «Этюд»

Третий школьный конкурс "Аккомпанируя весне" для учащихся 5-8 классов общего фортепиано всех отделов Детской школы искусств "Этюд" пройдет 12 апреля. В этом году его посвятят 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Предусмотрены три номинации - "Военная песня", "Романс" и "Классическое произведение". Произведения исполняются наизусть, оценивается сложность аккомпанемента, интонация, выразительность, чистота исполнения, сценическая культура и умение слушать солиста. Оценку получит только пианист-аккомпаниатор.

"Это конкурс для отдела общего фортепиано - для детей, которые учатся на скрипке, виолончели, на хоровом отделении, на оркестровом и других, фортепиано у них - второй инструмент, - пояснила инициатор конкурса "Аккомпанируя весне", преподаватель общего фортепиано Ирина Малыхина. - Раньше в школах был отдельный предмет - аккомпанемент, сейчас его нет, я хочу возродить эту традицию. Со своими учениками мы начали подготовку к конкурсу еще с сентября прошлого года, это требует много времени, сложно и педагогу, и ученикам. Но детям очень нравится, для них это интереснее сольного выступления. Они собираются, общаются, учатся друг у друга".

Заявки принимаются до 5 апреля на почту irinayarzeva@mail.ru, в Viber, WhatsApp по тел. 8-950-484-23-85 до 5 апреля 2020 года.

Татьяна Ковалева