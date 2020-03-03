Двести двадцать один год назад русские войска взяли штурмом крепость на острове Корфу

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

3 марта 1799 3 марта 1799 года русская эскадра Федора Ушакова взяла крепость Корфу в Средиземном море. Решительные действия великого флотоводца позволили овладеть неприступной крепостью с минимальными потерями.

Революционные войны Франции в конце XVIII века привели к тому, что на Средиземном море многие ключевые пункты, в том числе Ионические острова, контроль над которыми позволял распространять свое влияние на Балканы, оказались захваченными французами. Черноморской эскадре Фёдора Ушакова при поддержке небольшой турецкой флотилии во главе с Кадыр-беем было поручено взять под контроль Ионические острова, которые удалось захватить уже к началу ноября 1798 года. Оставалось взять только хорошо укрепленный о. Корфу.

Французы прикрывали о. Корфу с о. Видо и рассчитывали после затяжных артиллерийских дуэлей принудить русско-турецкий флот уйти в открытое море. Ушаков планировал взять о. Видо, а затем, расположив на нем артиллерийские батареи, начать обстрел о. Корфу, сконцентрировав картечный огонь против расположения артиллеристов неприятеля. Русским матросам удалось к 26 января 1799 года построить на о. Корфу две батареи - напротив форта "Сан-Сальвадор" и Старой крепости, а также восстановить батарею на м. "Св. Пантелеймона". Именно с этих позиций будет наступать десант на о. Корфу.

18 февраля в 7 часов утра Ушаков начал штурм Корфу. Корабли "Казанская Богоматерь" и "Херим-Капитана" начали обстреливать картечью первую батарею на о. Видо. Немного позже к обстрелу подключились все корабли, блокировавшие Видо. После четырехчасового обстрела все батареи были подавлены, и на острове высадился десант. На помощь к осажденным пытались прийти два французских фрегата "Леандер" и "Ла Брюн", которые, однако, получили существенные повреждения под огнем линейного корабля "Благословление Господне" и вынуждены были отступить.

После 2 часового боя 200 защитников Видо были убиты, 420 французских солдат, а вместе с ними 20 офицеров и комендант острова генерал Пиврон взяты в плен. Около 150 человек сумели перебраться на Корфу вплавь. Русские потеряли 31 человека убитыми и 100 ранеными, потери турок и албанцев составили 180 человек убитыми и ранеными.

Одновременно со штурмом и взятием о. Видо русские корабли вели обстрел укреплений Старой и Новой крепости на о. Корфу. Русско-турецкая совместная атака вынудила французов отступить в крепость. Штурм Старой и Новой крепости был назначен на 19 февраля, но вечером французы сдались на почетных условиях.

Взятие Корфу поставило точку в претензиях Франции на Средиземноморское господство, а на Ионических островах была образована Республика Ионических островов, которая некоторое время была базой русского черноморского флота.

Использована информация Российского военно-исторического общества