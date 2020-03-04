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Выставку "Засыпает" откроют в мультицентре "Контора пароходства"

Общество, 08:43 04 марта 2020

"Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Выставка художницы Александры Мельниковой "Засыпает" откроется в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 октября, 23а, стр.1) в Тюмени 7 марта в 18 часов 30 минут, сообщают организаторы.

"Автор Александра Мельникова живет в деревне, поэтому в своих работах размышляет также о буднях в сельской местности. Раскрываем темы при помощи графических изображений, живописных холстов, арт-объектов и видеоматериалов", — рассказали организаторы.

На открытии Александра Мельникова проведет экскурсию, расскажет, с чего начался проект, почему он актуален для Тюмени и сколько времени понадобилось на его создание. Также тюменка расскажет о тандеме работы художника и куратора, творческом процессе создания произведения, закладываемых смыслах и задачах, которые хотелось решить.

Зарегистрироваться на выставку можно по ссылке.

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# выставка , Контора пароходства

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