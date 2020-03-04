Выставку "Засыпает" откроют в мультицентре "Контора пароходства"
Выставка художницы Александры Мельниковой "Засыпает" откроется в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 октября, 23а, стр.1) в Тюмени 7 марта в 18 часов 30 минут, сообщают организаторы.
"Автор Александра Мельникова живет в деревне, поэтому в своих работах размышляет также о буднях в сельской местности. Раскрываем темы при помощи графических изображений, живописных холстов, арт-объектов и видеоматериалов", — рассказали организаторы.
На открытии Александра Мельникова проведет экскурсию, расскажет, с чего начался проект, почему он актуален для Тюмени и сколько времени понадобилось на его создание. Также тюменка расскажет о тандеме работы художника и куратора, творческом процессе создания произведения, закладываемых смыслах и задачах, которые хотелось решить.
Зарегистрироваться на выставку можно по ссылке.