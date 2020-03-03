Тюменцам помогут подготовить заявку на Всероссийский конкурс молодежных проектов

| Фото: fadm.gov.ru | Фото: fadm.gov.ru

Подготовить необходимые документы и подать заявку на Всероссийский грантовый конкурс молодежных проектов АИС "Молодежь России" поможет представителям региона команда управления молодежной политики ТюмГУ. Презентация пройдет в Белом зале вуза (ул. Володарского, 6) 4 марта, начало в 15 часов 30 минут, сообщает вуз.

Регистрация на презентацию здесь.

Как сообщает Росмолодежь, впервые конкурс проводится одновременно как для физических лиц, так и вузов России.

К участию приглашают молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, которая сможет получить поддержку до 2,5 млн рублей на реализацию своего уникального проекта; образовательные организации высшего образования (за исключением казенных учреждений), зарегистрированные в установленном законодательством России порядке не позднее чем за один год до проведения конкурса. Вуз вправе представить не более трех проектов в каждой из номинаций. По результатам конкурса одной организации может быть предоставлен грант на осуществление только одного проекта в каждой номинации. Размер гранта образовательным организациям высшего образования не может превышать 15 млн рублей.

Всероссийский конкурс молодежных проектов для физических лиц проходит по следующим направлениям "Добровольчество", "Инициативы творческой молодежи", "Молодежные медиа", "Патриотическое воспитание", "Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие", "Укрепление семейных ценностей", "Спорт, ЗОЖ, туризм", "Развитие социальных лифтов", "Студенческие инициативы".

Всероссийский конкурс молодежных проектов для вузов проходит по направлениям "Добровольчество", "Инициативы творческой молодежи", "Мероприятия, направленные на развитие надпрофессиональных навыков", "Молодежные медиа", "Патриотическое воспитание", "Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие", "Развитие социальных лифтов", "Развитие студенческих клубов", "Спорт, ЗОЖ, туризм", "Студенческие отряды", "Студенческое самоуправление", "Укрепление семейных ценностей".

Заявку на конкурс для физических лиц и вузов можно подать до 12 часов (мск) 1 апреля 2020 года включительно.

Всероссийский конкурс молодежных проектов входит в Грантовый конкурс молодежных инициатив, который является одним из 23 проектов открытой платформы "Россия — страна возможностей".