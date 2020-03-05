Тюменский этнокультурный проект получил президентский грант

| Фото: Фонд президентских грантов во ВКонтакте | Фото: Фонд президентских грантов во ВКонтакте

Тюменский этнокультурно-просветительский проект "Вместе – Бергә – Ӧтлаын" стал победителем конкурса фонда президентских грантов для НКО, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Грантополучателем является "Центр возрождения народных промыслов Тюменской области", которую возглавляет член союза художников России реставратор Вадим Шитов. К реализации проекта привлечены ученые Тюменского госуниверситета Елена Ермакова и Ольга Волкоморова.

Проект направлен на развитие межнационального сотрудничества через приобщение к традиционным представлениям и ценностям народов, проживающих на территории Тюменской области. Местом реализации проекта станет Ялуторовский район, на территории которого проживают представители более 20 наций.

"Многие люди судят о мире по фотографиям в соцсетях и мало знакомы с народными традициями. Соприкосновение с культурой, бытом, декоративно-прикладным творчеством разных народов дает ключ к пониманию процессов, происходящих в современном обществе, – рассказала Ольга Волкоморова.

Проект включает в себя проведение урока национального языка, знакомство с архитектурными особенностями жилищ и быта, посещение культовых построек, участие в национальных играх, проведение мастер-класса по изготовлению и раскрашиванию деревянной игрушки и др.

Всего на конкурс фонда президентских грантов поступило 9 тыс. 308 проектов от 7 тыс. 946 некоммерческих организаций, поддержано 2 тыс. 17 проектов из 85 регионов, в том числе 23 проекта из Тюменской области. Из 13 направлений конкурса на первое место по количеству победивших проектов вышло "Сохранение исторической памяти".