В частных домах Нижнетавдинского района установили автономные пожарные извещатели

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Автономные пожарные извещатели установлены в шести домах Нижнетавдинского района в ходе профилактического рейда, сообщает МЧС России по Тюменской области.

37 семей посетили сотрудники отдела надзорной деятельности на территории с. Нижняя Тавда, Нижние Тарманы и Средние Тарманы. Инспекторы обследовали территории частных жилых домов, напомнили гражданам о соблюдении правил пожарной безопасности в быту. Жильцам вручили информационные памятки.

В рейдах принимают участие не только сотрудники МЧС, но и представители агентства комплексного сопровождения, профилактики и экстренной помощи семьям с детьми "Тавда" и инспекторы по делам несовершеннолетних МО МВД "Тюменский".