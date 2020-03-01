Восемь тюменцев обратились в Роспотребнадзор по фактам обсчетов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восемь обращений по факту обсчета поступило от потребителей с начала 2020 года, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

За 2019 год в службу поступило 21 обращение, специалистами составлено 14 протоколов об административном правонарушении по факту обмана (обсчета) потребителей.

При заключении договора купли-продажи продавец обязан довести до сведения потребителя необходимую и достоверную информацию о товаре, которая в обязательном порядке должна содержать: цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг). Согласно правилам цена за единицу товара объявляется продавцом на ценнике. Если в отношении потребителя совершен обсчет: после оплаты товара по цене, выше объявленной продавцом на ценнике, потребитель вправе обратиться в адрес организации (юридического лица, индивидуального предпринимателя) с требованием произведения перерасчета товара и возврата излишне уплаченных денежных средств. Магазин обязан выплатить разницу в цене между чеком и ценником.

Если решить спорную ситуацию не удается, следует обратиться в управление Роспотребнадзора по Тюменской области с письменным заявлением или заполнить специальную веб-форму (с авторизацией в ЕСИА) на сайте управления, приложив к нему ответ магазина на жалобу (при наличии), фотографию ценника и чека.