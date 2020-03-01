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Музейную комнату открыли в Борках

Общество, 16:37 12 марта 2020

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Музейная комната открылась в Борковской школе. Экспозицию начали собирать еще в Борковском детском доме. Многие вещи предоставили жители села, учащиеся и их семьи, сообщает администрация Тюменского района.

"Планов, связанных с развитием и использованием музейной комнаты, у нас уже много. Хотелось бы, чтобы наша экспозиция развивалась и стала настоящим центром культуры и патриотического воспитания подрастающего поколения. В дальнейшем мы планируем организовать на базе музейной комнаты кружок "Юные краеведы", который позволит школьникам детальнее узнать историю родного края и реализовать свой творческий потенциал", - рассказала директор Борковской школы Анна Басарова.

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# Борки , музей

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