Восемь суперсемей Ишима сразятся за звание лучшей

| Фото: пресс-службы администрации Ишима (архив) | Фото: пресс-службы администрации Ишима (архив)

Восемь ишимских семей поборются в конкурсе "Суперсемья", который пройдет в городском доме культуры в 15 часов 13 марта.

Как рассказала координатор конкурса специалист молодежного "Центра развития" Евгения Абакарова, семьям предстоит пройти четыре конкурсных испытания. Сначала продемонстрировать авторский видеоролик, короткий, креативный и информативный о самих себе, угадать мелодию, которая будет звучать наоборот, понять за одну минуту объяснения о заковыристых словах одного из членов семьи и определить лишний предмет на картинках, руководствуясь логикой.

В состязании примут участие семьи из трех человек, мама и папа, состоящие в браке, и их ребенок от пяти до восьми лет.

"Самое трудное на этапе подготовки было уговорить семью участвовать в полном составе. Хотелось бы больше активных и инициативных семей для подобных конкурсов", - подчеркнула Евгения Абакарова.

Семье-победительнице вручат грамоту и ценный подарок, а семьям-участницам – благодарственные письма и поощрительные призы.

Конкурс проводится для укрепления семейных традиций, повышения социальной и гражданской активности молодых супружеских пар.

Инна Кондрашкина