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Врачи извлекли из уха юной тюменки бабочку

Общество, 09:55 15 марта 2020

ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Оториноларингологи ОКБ № 2 извлекли из уха десятилетней девочки бабочку. Юную жительницу Тюмени в приемное отделение детского стационара привезли родители, незадолго до этого ребёнок пожаловался им на заложенность уха, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Во время осмотра врач быстро установил причину беспокойства: наружный слуховой проход перекрыл инородный предмет. После его извлечения оказалось, что это бабочка. Скорее всего, насекомое находилось в слуховом проходе длительное время.

"Бывает, что пациент не сразу замечает наличие инородного тела в слуховом канале, а лишь когда проявятся симптомы – чувство заложенности, снижение слуха, шум в ушах, боль, выделения, неприятный запах. Всегда есть риск присоединения инфекции. В этом случае развития осложнений удалось избежать", - пояснил врач детского оториноларингологического отделения Сергей Постой.

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# ОКБ №2

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