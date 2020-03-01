"Росводоканал Тюмень" возобновил работу станции слива в штатном режиме

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Единая станция слива жидких бытовых отходов на ул. Раневской в Тюмени возобновила работу в штатном режиме, сообщает "Росводоканал Тюмень". Пропускная способность станции была ограничена 14 марта из-за массового сброса крупных тряпок.

Компания использует на сливной стации насосы из высокопрочного чугуна с режущим механизмом и дробилками, но даже такое оборудование не приспособлено для пропуска такого большого количества крупных тряпок.

В процессе внеплановой профилактики выявлена необходимость ремонта двух насосных агрегатов, отметили в компании. За ночь специалисты "Росводоканал Тюмень" установили резервную насосную группу.