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"Росводоканал Тюмень" возобновил работу станции слива в штатном режиме

Общество, 11:56 15 марта 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Единая станция слива жидких бытовых отходов на ул. Раневской в Тюмени возобновила работу в штатном режиме, сообщает "Росводоканал Тюмень". Пропускная способность станции была ограничена 14 марта из-за массового сброса крупных тряпок.

Компания использует на сливной стации насосы из высокопрочного чугуна с режущим механизмом и дробилками, но даже такое оборудование не приспособлено для пропуска такого большого количества крупных тряпок.

В процессе внеплановой профилактики выявлена необходимость ремонта двух насосных агрегатов, отметили в компании. За ночь специалисты "Росводоканал Тюмень" установили резервную насосную группу.

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