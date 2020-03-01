В Тюменской области стартовал сезон Наурыза

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Детские и молодежные творческие коллективы тюркских народов Тюменской области организовали в ДНК "Строитель" 14 марта праздник "Наурыз", сообщает региональная Национально-культурная автономия казахов.

На встрече Нового года по древнему народному календарю, зрители могли насладиться мелодиями и танцами казахского, киргизского и узбекского народов. Они попробовали себя в мастер-классах по игре на казахской домбре и киргизском комусе, а также научились вышивать узоры, делать тюбетейку своими руками, заплетать разнообразные косы, создавать национальных кукол.

Праздничное представление украсили выступления творческих коллективов: ансамбля казахского танца "Гульдер", ансамбля казахской песни "Мерей", вокально-танцевальной группы "Азия", ансамбля кыргызского танца "Ак шоола", детского хореографического кыргызского коллектива "Байчечекей", ансамбля узбекского танца "Бахор".

Представление в ДНК "Строитель" открыло в Тюменской области сезон Наурыза/Навруза – праздника Нового года по древнему календарю тюрко-персидских народов, празднуемого в День весеннего равноденствия. Областной казахский праздник "Наурыз" в 2020 году пройдет 21 марта в Голышманово.