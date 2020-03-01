Четырнадцать дворов благоустроят в Калининском округе Тюмени

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

14 дворовых территорий благоустроят в Калининском округе в 2020 году по программе нацпроекта "Жилье и комфортная среда", сообщает администрация города Тюмени.

На совещании главы Тюмени Руслана Кухарука с руководством округа и квартальными специалисты рассказали, что запланировано обустройство 19 детских и девяти турниковых площадок, при этом на восьми детских и на всех турниковых площадках применено травмобезопасное покрытие.

В перечень работ вошли территории домов по ул. Московский тракт, 16, 16а, 18, по ул. Клары Цеткин, 29, по ул. Мельникайте, 122, 126, по ул. Ставропольской, 1, (кор. 1, 2), 1В, 19, по ул. Пышминской, 1а, 3а, по ул. Революции, 2, по ул. Луначарского, 9.

Во дворах обустроят парковки для 363 автомобилей, из них 30 машиномест для инвалидов. В комплекс мероприятий войдет организация систем освещения, тротуаров, проездов, ремонт отмостков. На трех объектах отремонтируют тепловые сети, на одном объекте – сети водоснабжения.

Как отметила председатель комитета по благоустройству управы Калининского округа Елена Леусенко, на всех этапах благоустройства ведется открытый диалог с жителями. Собственники принимали участие в процессе разработки проектной документации, выборе и согласовании элементов детских и спортивных площадок. Попробовали в округе внедрить в процесс обсуждения новый элемент. Специалисты ООО "Скандиа Девелопмент" помогли разработать концепцию благоустройства дворовой территории по ул. Московский тракт, 16, 16а, 18. В обсуждении участвовали жители, управляющие организации. Визуализация планировки помогла жителям понять, как будет выглядеть территория после благоустройства, и внести конкретные предложения для разработки проектной документации.

Глава города подчеркнул, что такой подход важен для всех. "Это пример того, что в старом дворе можно создать мнoгoфyнкциoнaльную пpидoмoвую тeppитopию, кoтopaя будет cooтвeтcтвовать зaпpocaм coвpeмeннoгo гopoжaнинa и oбecпeчивaть пcиxoлoгичecкий, экoлoгичecкий кoмфopт, а также дaст пpocтpaнcтвo для paзвлeчeний и oтдыxa. Новая пpaктика, предложенная специалистами управы, и принципы формирования пространства, которые продвигают урбанисты, можно внeдpять в пpoeкты не только нoвoгo жилья, но и в peкoнcтpyкции cтapoгo двора", – сказал он.

Практика показала, что красивые дворы становятся предметом гордости жителей. И поскольку граждане принимали участие в обсуждениях проектов и контроле за благоустройством, то и в содержании территории и ее эксплуатации прослеживается неравнодушный и ответственный подход с их стороны.