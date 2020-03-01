Тюменские медики начали применять методы радиохирургии для лечения пациентов

| Фото: "Медицинский город" | Фото: "Медицинский город"

Двухнедельный обучающий курс, посвященный изучению радиохирургического лечения опухолей головы и шеи, легких, печени, надпочечников прошли тюменские радиотерапевты и медицинские физики в одном из самых авторитетных многопрофильных центров Турции. В госпитале "Анадолу" специалисты посещали не только теоретические лекции, но и применяли полученные знания на практике под руководством турецких коллег, сообщает "Медицинский город".

По возвращению в Тюмень, пройдя тщательную подготовку, специалисты оказали помощь своему первому пациенту по новой методике.

"Радиохирургия – это один из методов лучевой терапии, который позволяет с помощью воздействия очень высокой дозы ионизирующего излучения разрушить опухоль без хирургического вмешательства. Классическая лучевая терапия используется в сочетании с другими методами лечения злокачественных новообразований и больше подходит для пациентов, которые уже были радикально пролечены. С помощью радиохирургии мы можем помочь тем пациентам, которым по какой-либо причине противопоказано хирургическое вмешательство, но это не основные наши пациенты, скорее единичные случаи", - рассказала заведующая дневным стационаром по радиохирургии Екатерина Федорова.

Она отметила, что ранее специалисты "Медицинского города" не могли проводить лучевую терапию с использованием радиохирургии. С появлением современного линейного ускорителя, который был приобретен в конце 2019 года, перед радиотерапевтами открылись новые возможности для проведения уникальных операций.

"Радиохирургия предполагает удаление небольших единичных опухолей, не более двух сантиметров, поэтому здесь очень важна точность подведения дозы непосредственно в мишень. Этот аппарат – последняя модель линейных ускорителей, которые позволяют применять данную методику с максимальной точностью. У нашего первого пациента метастазы меланомы в головном мозге. В данном случае это паллиативный курс терапии. Оценить результат лечения в полном объеме мы сможем только через три-шесть месяцев", - добавила Екатерина Федорова.