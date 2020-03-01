Проект "Русские сезоны" запустит онлайн-агрегатор культурных событий

| Фото: "Русские сезоны" во ВКонтакте | Фото: "Русские сезоны" во ВКонтакте

Международный культурный проект "Русские сезоны" откроет онлайн-сервис Stay home with Russian Seasons для российских и иностранных поклонников русской культуры 23 марта. Проект будет бесплатным и станет площадкой для видеоматериалов участников "Русских сезонов", которые в 2020 году проходят во Франции, Бельгии и Люксембурге, сообщает Министерство культуры.

В специально созданном разделе на сайте "Русских сезонов" будут представлены события ведущих учреждений культуры и творческих коллективов России: театральные постановки, концерты, балетные спектакли, кинофильмы. Дирекция проекта намерена составить афишу культурных событий, которые в ближайшие месяцы будут демонстрироваться в интернете, что позволит российским и иностранным зрителям получить доступ к культурному контенту из России.

Инициативу Stay home with Russian Seasons уже поддержали ведущие российские культурные площадки и коллективы – участники "Русских сезонов": Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Академия русского балета им. А. Я. Вагановой, Александринский театр, проект "Кинопоэзия" заслуженного артиста РФ, актера МХТ им. Чехова Анатолия Белого, Московский синодальный хор и другие.

Проект официально стартует 23 марта, а уже в конце этой недели организаторы планируют разместить на сайте первые материалы.

Идею расширения "Русских сезонов" в онлайне поддержали и официальные послы проекта Семен Михайловский, Валерий Фокин, Юрий Башмет, Николай Цискаридзе и другие. Деятели культуры подчеркнули, что такой формат является логичным и безопасным для миллионов любителей русской культуры на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.