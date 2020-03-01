Винзилинские баскетболисты стали чемпионами УФО

| Фото: администрация Тюменского района во ВКонтакте | Фото: администрация Тюменского района во ВКонтакте

Баскетбольный клуб "Юниор" Винзилинской школы стал победителем школьной баскетбольной лиги среди юношей "КЭС-БАСКЕТ" в УФО, финальные игры которой прошли в Нижневартовске. Представители Тюменской области стали лучшим впервые в истории турнира, сообщает администрация Тюменского района.

По схеме соревнований, все команды сыграли друг с другом в рамках одной группы. Баскетболисты команды "Юниор" Тюменской области под руководством тренера Станислава Князева стабильно и дисциплинированно отыграли все матчи и уверенно заняли первое место в группе. Спортсмен команды Георгий Горбунов признан самым результативным игроком УФО.

Помимо звания чемпионов, винзилинцы получили право сыграть на всероссийском уровне в суперфинале баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ", который пройдет с 10 по 19 апреля в Кирове.