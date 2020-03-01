"Моржи" Тюмени проведут закрытие зимнего сезона

| Фото: клуба закаливания и зимнего плавания "Кристалл" | Фото: клуба закаливания и зимнего плавания "Кристалл"

Тридцать "моржей" станут участниками фестиваля "Весенняя карусель" 29 марта. В этот день спортсмены проведут закрытие зимнего сезона.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил председатель клуба "Моржи Тюмени" Сергей Белых.

"Программа состоит из трех дисциплин: плавание, кроссфит, стрельба из пневматической винтовки или лука. Этим фестивалем мы закрываем зимний сезон у тюменских "моржей". Ожидается 30 человек", - рассказал он.

Встречать гостей будут по адресу: остановка "Биофак", ул. Мусы Джалиля, 59а.

Клуб "Моржи Тюмени" открылся в 2015 году. В него входят люди разного возраста и профессии, есть школьники и пенсионеры. Некоторые тюменские "моржи" выступали на всероссийских и международных соревнованиях.

С введением в регионе режима повышенной готовности, по мнению Сергея Белых, всем необходимо обратить внимание на меры предостороженности.

"Профилактика коронавируса - это соблюдение мер предосторожности и закаливание. Никто из "моржей" не болеет простудными заболеваниями. Мы постоянно работаем над укреплением иммунитета", - отметил Сергей Белых.

Анжела Лебедева