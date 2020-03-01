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Лучшего токаря-универсала УФО определят в Тюмени

Общество, 18:49 20 марта 2020

Инвестиционное агентство | Фото: Инвестиционное агентство

Токари и фрезеровщики принимают участие в региональном этапе конкурса профмастерства "Славим человека труда!" по УФО. Этап в номинации "Лучший токарь-универсал" проходит на тюменском моторостроительном заводе, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

Конкурсное задание состоит из теоретической и практической частей. Свое профессиональное мастерство продемонстрировали лучшие специалисты АО "ГМС Нефтемаш", ООО "НПП "СибБурМаш", АО "Югсон-Сервис", ООО "Газпром проектирование" Тюменский экспериментальный завод, ООО "ГРОМ", АО "Сибнефтемаш" и ПАО "Тюменские моторостроители".

Отметим, что в соответствии с постановлением правительства Тюменской области о введении режима повышенной готовности мероприятие проходит в закрытом режиме с ограниченным количеством участников. Имена победителей регионального этапа будут названы 27 марта.

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# инвестиционное агентство , конкурс профессионального мастерства , Славим человека труда

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