Лучшего токаря-универсала УФО определят в Тюмени

| Фото: Инвестиционное агентство | Фото: Инвестиционное агентство

Токари и фрезеровщики принимают участие в региональном этапе конкурса профмастерства "Славим человека труда!" по УФО. Этап в номинации "Лучший токарь-универсал" проходит на тюменском моторостроительном заводе, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

Конкурсное задание состоит из теоретической и практической частей. Свое профессиональное мастерство продемонстрировали лучшие специалисты АО "ГМС Нефтемаш", ООО "НПП "СибБурМаш", АО "Югсон-Сервис", ООО "Газпром проектирование" Тюменский экспериментальный завод, ООО "ГРОМ", АО "Сибнефтемаш" и ПАО "Тюменские моторостроители".

Отметим, что в соответствии с постановлением правительства Тюменской области о введении режима повышенной готовности мероприятие проходит в закрытом режиме с ограниченным количеством участников. Имена победителей регионального этапа будут названы 27 марта.