Тюменцам расскажут о секретах турнира "Что? Где? Когда?"

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Прямая трансляция с мастер-класса по организации и проведению турнира "Что? Где? Когда?" пройдет 23 марта, начало в 13 часов, сообщают организаторы площадки "Лучше дома".

Зрители трансляции узнают из каких этапов состоит игра, как правильно читать вопросы и проверять бланки с ответами. Смотреть здесь. (16+).

Прямой эфир с победителем "Моей идеи" и руководителем направления по работе с сообществами Алексеем Суворовым в формате шоу-программы начнется в 15 часов. Присоединиться можно здесь. (16+).

Мастер-класс по изготовлению маски в технике pepercraft начнется в 17 часов по ссылке. По словам органиазторов, pepercraft - это вырезание выкройки и особая техника складывания и склеивание деталей.

Премьера проморолика "Моя идея. Pro" начнется в 17 часов. Проморолик приурочен к старту проекта "Моя идея. Pro". В нем расскажут, что представляет из себя проект, и где можно пройти регистрацию. Смотреть здесь. (16+).

Команда МТ устраивает батл! Два человека. Два полярных мнения. Две противоположные точки зрения сталкиваются в прямом эфире. Начало в 17 часов. Смотреть здесь.

Мастер-класс по актерскому мастерству от артиста театра "Ангажемент" Никиты Герасимова начнется в 18 часов. Организаторы ждут подростков и всех неравнодушных к ремеслу. Мероприятие проходит в рамках проекта "Театральная лаборатория "Здесь Я" для подростков 12-18 лет" и реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Смотреть здесь.

Экскурсия от куратора выставки "Засыпает" Германа Преображенского начнется здесь в 18 часов. Он расскажет, как создаются подобные проекты — от замысла до результата. Также куратор проекта объяснит концепцию и настроение выставки, представит отдельные экспонаты и объяснит значимость проекта в развитии современного искусства в Тюмени.