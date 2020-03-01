"Солнечные дети" Тюменской области проходят реабилитацию в центре "Родник"

| Фото: департамент социального развития Тюмеснкой области | Фото: департамент социального развития Тюмеснкой области

Около 900 детей с инвалидностью, из них около 60 детей с врожденными аномалиями, в том числе дети с синдромом Дауна ежегодно проходят реабилитацию в центре "Родник", сообщает региональный департамент социального развития.

При поступлении в Центр детям с данным заболеванием подбирается индивидуальный реабилитационный маршрут, помимо медицинских процедур прописано психолого-педагогическое сопровождение. Ведь для детей с синдромом Дауна проблема социализации – одна из важнейших проблем. Особое место в работе с такими детьми занимает сенсорное пространство – это альтернативный метод работы по психологическому сопровождению детей с синдромом Дауна, дающий положительные результаты.

"Сенсорная комната – это среда, состоящая из множества различного рода стимуляторов, которые воздействуют на органы слуха, обоняния, зрения, осязания, вестибулярные рецепторы. Дети с синдромом Дауна в сенсорной комнате не подвергаются никаким давлениям извне и ощущают себя в защищенности и безопасности, что в свою очередь способствует развитию всех органов чувств, психических процессов, а также помогают снять психоэмоциональное и мышечное напряжение. Опыт многочисленных специалистов по работе с детьми с синдромом Дауна показывает, что сенсорная комната очень подходит для развития сенсорных способностей таких детей в составе комплексных мероприятий по всестороннему развитию их личности" – рассказала педагог-психолог центра "Родник" Ксения Богомолова.

Главное в уходе за особенным ребенком – это внимание и любовь родителей, необходимо приложить много усилий, терпения, упорства в их воспитании. При должной заботе и постоянных занятиях такие дети впоследствии смогут ходить в обычную школу, иметь много друзей, развить свои способности и таланты, а также стать самостоятельными личностями.

Телефон для справок 77-20-64, электронный адрес: rodnik97-омс@yаndex.ru.