Онлайн-конкурс "Коронавирусу - нет!" запустили в Заводоуковске

| Фото: Заводоуковский центр развития детей и молодежи во ВКонтакте | Фото: Заводоуковский центр развития детей и молодежи во ВКонтакте

Онлайн-конкурс рисунков "Коронавирусу - нет!" стартовал в Заводоуковске 23 марта.

Как сообщила специалист по работе с молодежью Центра развития детей и молодежи Елена Закирова, участвовать в конкурсе могут все желающие школьники от 10 до 18 лет. Рисунки принимаются на ее личной странице в социальной сети ВКонтакте.

"Мы хотим, чтобы во время карантина ребята проявили свои творческие способности, больше узнали о новом вирусе, мерах профилактики и борьбы с его распространением", - рассказала организатор. Также она пояснила, что работы могут быть выполнены и с помощью нетрадиционных техник рисования, таких как выдувание, оттиск, жесткой кистью или ватной палочкой.

Рисунки специалисты Центра будут оценивать по креативности, информативности, оригинальности. Итоги подведут 10 апреля, авторы трех лучших работ получат призы.

Ирина Кургузова