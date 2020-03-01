Омутинские пожарные сдали экзамен по ПДД

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Экзамен по правилам дорожного движения сдали омутинские пожарные, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Всего в тотальном экзамене приняли участие почти 20 сотрудников и работников МЧС. Все они успешно справились с заданием. В таких мероприятиях сотрудники подразделений участвуют регулярно, повышая не только собственную безопасность, но и безопасность окружающих.

"Такие проверки автолюбителям устраивать целесообразно. Помимо проведения экзамена сотрудники ГИБДД напомнили всем участникам дорожного движения о вступивших в силу поправках в правила, что немаловажно, так как не всегда получается своевременно изучить все появляющиеся изменения в правилах дорожного движения", - рассказал начальник 26 ПСО Владимир Джек.