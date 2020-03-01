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Фестиваль "На клавишах весны" переходит в онлайн-формат

Общество, 08:27 30 марта 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Творческий фестиваль ТИУ "На клавишах весны" в условиях противоэпидемиологических мероприятий будет проходить в онлайн-формате с 30 марта, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

В 2020 году борьба участников "Неконцертного направления" развернется в Интернете. У студентов есть возможность попробовать силы в написании текстов, фото, радио и видеорепортажей. Также организаторы предлагают номинации "Логотип", "Видеоклип", "Видеопародия", "Короткометражный фильм", "Социальный ролик" и "Озвучка".

Участников направления "Журналистика" ждут три задания, на выполнение каждого из которых отводится 24 часа. Первое задание студенты получат 30 марта. Для остальных номинаций заданий не будет.

Тема для творчества свободная, а количество работ не ограничено. Главное условие – сдать их не позднее 2 апреля. Подробнее об участии. Все работы будут опубликованы в группе медиацентра ТИУ. Имена победителей будут названы 3 апреля.

Регистрация участников неконцертного направления фестиваля "На клавишах весны" продлится до 26 марта.

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# Интернет , ТИУ , фестиваль

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