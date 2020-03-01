Шесть лет бойцы отряда "Югра" устанавливали имя бойца, погибшего подо Ржевом
Шесть лет понадобилось поисковикам отряда "Югра" из Туртаса, чтобы установить имя солдата, погибшего подо Ржевом в годы Великой Отечественной войны. В августе 2003 года в роще "Курица" на мародерском раскопе были подняты останки 33 бойцов Красной Армии и пять солдатских медальонов.
Имя одного бойца Михаила Никитовича Уварова 1897 года рождения, уроженца Московской области Константиновского района было прочитано сразу. Остальные медальоны были потревожены лопатами мародеров. Но у ребят оставалась надежда прочесть еще один медальон из гильзы, который рассыпался на узкие проржавевшие полоски бумаги, исписанные графическим карандашом, уверенным почерком. Но набор букв и слогов - "ади", "туру", "деж", "хоно" - не складывались в слова.
Возможности интернета и настойчивость бойца отряда "Югра" Владислава Строева дали свой результат. Когда для работы стала доступна объединенная база данных Министерства обороны, поисковики запрашивали сведения о воинских частях, принимавшие участие в боевых действиях в роще "Курица". В донесении штаба 178 стрелковой дивизии нашли сведения о том, что старший сержант Владимир Никифорович Петров, 1923 года рождения, уроженец Чувашской АССР Чкаловского района убит 7 декабря 1942 года. Его семья проживает в деревне Турунова, мать Надежда Тихоновна. Текст записки повторяется дважды, как и требовалось для учета безвозвратных потерь.
Так 8 февраля 2009 года стало известно имя еще одного защитника Отечества, погибшего на Ржевской земле в 19 лет…
В ноябре-декабре 1942 года в районе Ржева проходила операции "Марс" - наступательная операция, предпринятая силами Калининского и Западного фронтов с целью ликвидировать Ржевско-Сычевский выступ и уничтожить 9 немецкую армию генерала Моделя.
Одновременно с операцией "Марс" проводилась операция "Уран" (окружение и уничтожение 6-ой немецкой армии генерала Паулюса). Отечественные историки сходятся во мнении, что операция "Марс" была вспомогательной военной операцией, которая должна была сковать силы немцев, не позволив им отправить резервы и подкрепление в помощь Паулюсу. Совинформбюро сообщало в те дни, что в районе западнее Ржева бойцы N-ской части за два дня уничтожили до 600 немецких солдат и офицеров. Захвачены трофеи и пленные. На другом участке наши подразделения, продвигаясь вперед, уничтожили 19 дзотов и блиндажей и до трех рот немецкой пехоты. Гвардии красноармеец товарищ Михайлов при отражении контратаки противника из противотанкового ружья подбил 2 немецких танка.
Захваченный в плен в районе Ржева лейтенант 215 полка 78 немецкой пехотной дивизии Ганс Риес рассказал: "Под натиском русских 195 полк нашей дивизии оставил свои позиции. Командование дивизии приказало 2 батальону 215 полка любой ценой восстановить положение. Рано утром мы перешли в контратаку. Русские открыли убийственный пулемётный и минометный огонь. Буквально за час батальон потерял половину своего состава. Мы вынуждены были залечь. Несколько часов солдаты пролежали в снегу, не подымая головы. Вдруг из леса показались русские танки. Солдаты, а также офицеры бросились бежать, но огонь танков и пехоты настигал их. Батальон был полностью разгромлен".
В августе 2009 года на мемориальной плите братской могилы, где 12 августа 2005 года были торжественно перезахоронены останки Владимира Никифоровича Петрова, выбита имя бойца.
Напомним, в специальном проекте "Никто не должен быть забыт…", подготовленном к 75-летию Великой Победы, "Тюменская линия" публикует рассказы поисковиков.
Борис Олейник