Шесть лет бойцы отряда "Югра" устанавливали имя бойца, погибшего подо Ржевом

фото поискового отряда Югра (Туртас) фото поискового отряда Югра (Туртас)

Шесть лет понадобилось поисковикам отряда "Югра" из Туртаса, чтобы установить имя солдата, погибшего подо Ржевом в годы Великой Отечественной войны. В августе 2003 года в роще "Курица" на мародерском раскопе были подняты останки 33 бойцов Красной Армии и пять солдатских медальонов.

Имя одного бойца Михаила Никитовича Уварова 1897 года рождения, уроженца Московской области Константиновского района было прочитано сразу. Остальные медальоны были потревожены лопатами мародеров. Но у ребят оставалась надежда прочесть еще один медальон из гильзы, который рассыпался на узкие проржавевшие полоски бумаги, исписанные графическим карандашом, уверенным почерком. Но набор букв и слогов - "ади", "туру", "деж", "хоно" - не складывались в слова.

Возможности интернета и настойчивость бойца отряда "Югра" Владислава Строева дали свой результат. Когда для работы стала доступна объединенная база данных Министерства обороны, поисковики запрашивали сведения о воинских частях, принимавшие участие в боевых действиях в роще "Курица". В донесении штаба 178 стрелковой дивизии нашли сведения о том, что старший сержант Владимир Никифорович Петров, 1923 года рождения, уроженец Чувашской АССР Чкаловского района убит 7 декабря 1942 года. Его семья проживает в деревне Турунова, мать Надежда Тихоновна. Текст записки повторяется дважды, как и требовалось для учета безвозвратных потерь.

Так 8 февраля 2009 года стало известно имя еще одного защитника Отечества, погибшего на Ржевской земле в 19 лет…

В ноябре-декабре 1942 года в районе Ржева проходила операции "Марс" - наступательная операция, предпринятая силами Калининского и Западного фронтов с целью ликвидировать Ржевско-Сычевский выступ и уничтожить 9 немецкую армию генерала Моделя.

Одновременно с операцией "Марс" проводилась операция "Уран" (окружение и уничтожение 6-ой немецкой армии генерала Паулюса). Отечественные историки сходятся во мнении, что операция "Марс" была вспомогательной военной операцией, которая должна была сковать силы немцев, не позволив им отправить резервы и подкрепление в помощь Паулюсу. Совинформбюро сообщало в те дни, что в районе западнее Ржева бойцы N-ской части за два дня уничтожили до 600 немецких солдат и офицеров. Захвачены трофеи и пленные. На другом участке наши подразделения, продвигаясь вперед, уничтожили 19 дзотов и блиндажей и до трех рот немецкой пехоты. Гвардии красноармеец товарищ Михайлов при отражении контратаки противника из противотанкового ружья подбил 2 немецких танка.

Захваченный в плен в районе Ржева лейтенант 215 полка 78 немецкой пехотной дивизии Ганс Риес рассказал: "Под натиском русских 195 полк нашей дивизии оставил свои позиции. Командование дивизии приказало 2 батальону 215 полка любой ценой восстановить положение. Рано утром мы перешли в контратаку. Русские открыли убийственный пулемётный и минометный огонь. Буквально за час батальон потерял половину своего состава. Мы вынуждены были залечь. Несколько часов солдаты пролежали в снегу, не подымая головы. Вдруг из леса показались русские танки. Солдаты, а также офицеры бросились бежать, но огонь танков и пехоты настигал их. Батальон был полностью разгромлен".

В августе 2009 года на мемориальной плите братской могилы, где 12 августа 2005 года были торжественно перезахоронены останки Владимира Никифоровича Петрова, выбита имя бойца.

Напомним, в специальном проекте "Никто не должен быть забыт…", подготовленном к 75-летию Великой Победы, "Тюменская линия" публикует рассказы поисковиков.

Борис Олейник